A Monfalcone il debutto de L’anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri

Triesteprima.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone ad alzare per primo il sipario, lunedì 3 novembre alle 20:45, su uno degli spettacoli più attesi in Friuli Venezia Giulia: L’anatra allarancia, commedia di straordinario successo fin dal suo debutto a fine anni Sessanta. L’allestimento è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Monfalcone Debutto De L8217anatra