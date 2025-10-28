A Milano prezzo del biglietto della metro e dei bus bloccato I rincari saranno coperti dal bilancio comunale

Davanti all’adeguamento Istat, con gli aumenti delle nuove tariffe del trasporto pubblico locale in Lombardia, come previsto dal Regolamento regionale, il Comune di Milano ha scelto di bloccare il prezzo del biglietto Atm. Durante la riunione dell’Agenzia di Bacino TPL si è deciso per lo stanziamento di circa 10 milioni di euro, che sarà coperto con risorse del bilancio comunale, per evitare i rincari. «È una scelta di responsabilità, ma anche un segnale politico chiaro: Milano difende il diritto alla mobilità accessibile, sostenendo un servizio che, pur con alcune criticità, resta tra i migliori d’Italia», spiegano nella nota. 🔗 Leggi su Open.online

