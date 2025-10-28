A Milano mostra foto Antonio Calabrò Mosaico Mediterraneo

Tv2000.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano l’arte incontra la solidarietà: il ricavato della vendita delle fotografie di Antonio Calabrò aiuterà le persone in difficoltà a trovare lavoro. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - A Milano mostra foto Antonio Calabrò “Mosaico Mediterraneo”

