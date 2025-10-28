A Lugano si accende la magia del Natale con mercatini attività per tutta la famiglia e nuove esperienze sul ghiaccio
Dal 27 novembre al 6 gennaio, Lugano si trasforma in un’incantevole destinazione natalizia, con mercatini, chalet gastronomici e il Villaggio Family, dedicato ai più piccoli. Al Parco Ciani, dopo il successo dello scorso anno, verrà riproposta la pista di pattinaggio su ghiaccio naturale e in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Si accende la magia del Natale - Il momento inaugurale di Natale in Piazza, con l’accensione dell’albero di Natale, si terrà giovedì 27 novembre, alle ore 18. Come scrive tio.ch