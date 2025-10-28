A Lanciano è arrivata la ruota panoramica | cabine per disabili e amici a quattro zampe

Sarà inaugurata ufficialmente giovedì 30 ottobre, ma la grande ruota panoramica che da qualche giorno ha cambiato lo “skyline” lancianese ha già iniziato a far sognare grandi e piccini.Con i suoi 32 metri di altezza, l'attrazione viaggiante si staglia maestosamente in piazza Pace, dietro il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

