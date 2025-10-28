A La Feltrinelli la presentazione di Alpi Rizzoli con Andrea Greci e Matteo Righetto

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre ore 18 - Libreria Feltrinelli in via San Francesco 7Andrea Greci presenta Alpi. Antologia delle grandi montagne italiane (Rizzoli).Conversa con Andrea Greci Matteo Righetto.Un unico grande sguardo alle Alpi, alla loro straordinaria ed emozionante complessità, alla loro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

