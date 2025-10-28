A Kuala Lumpur il meeting delle nazioni del Sud-est asiatico | l’ingresso di Timor Est è una tappa cruciale
di Aniello Iannone* Il vertice dell’ Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), in corso a Kuala Lumpur dal 26 al 28 ottobre 2025, segna una tappa cruciale per il regionalismo asiatico. L’evento giunge in un momento in cui il Sud-est asiatico, sospeso tra la pressione delle grandi potenze e la ricerca di una propria autonomia, tenta di ridefinire la propria centralità strategica. La novità più significativa è l’ingresso ufficiale di Timor Est come undicesimo membro dell’organizzazione, il primo allargamento dagli anni Novanta. Per Dili, dopo 14 anni di attesa, l’adesione è una strategia di sopravvivenza: ottenere legittimità e protezione in un contesto dominato da potenze maggiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
