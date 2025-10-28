A House of Dynamite solleva diverse domande ansiogene ecco come risponde un esperto di armi nucleari
-SPOILER ALERT - Questo articolo tratta molti temi del film A House of Dynamite - Ad aprile è uscito Warfare, un film di realismo estremo e, con ogni probabilità, tra i più stressanti mai visti da chiunque lo abbia guardato al cinema. Per sei mesi ha mantenuto il primato, prima di essere superato dal nuovo thriller sull’attacco nucleare firmato Kathryn Bigelow: A House of Dynamite, appena approdato su Netflix. Nel film, una giornata ordinaria nella Situation Room della Casa Bianca viene sconvolta dal lancio di quello che sembra essere un missile nucleare diretto verso gli Stati Uniti. I circa venti minuti che separano l’allarme dall’impatto vengono raccontati attraverso tre prospettive distinte, mentre osserviamo i funzionari dei vari livelli dell’infrastruttura difensiva americana alle prese con un dilemma cruciale: cosa possono e devono fare per prevenire o rispondere a un attacco di tale portata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due righe su A House of Dynamite Ho rivisto A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, con Idris Elba e Rebecca Ferguson. Dopo #Venezia82 è ora su Netflix. Un missile nucleare sta per colpire Chicago, lanciato non si sa da chi, e il dilemma riguarda la reazi - X Vai su X
A House of Dynamite di Kathryn Bigelow è disponibile su Netflix dopo essere stato presentato a #Venezia82 Ecco la nostra recensione! - facebook.com Vai su Facebook
A House of Dynamite film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Netflix - A House of Dynamite film con Idris Elba e Rebecca Ferguson: un missile nucleare, 19 minuti e una decisione che può cambiare il mondo. Secondo maridacaterini.it
Il nuovo missile di Putin e la lezione del film A House of Dynamite: la fine del mondo può sfuggire di mano - Osservando Vladimir Putin annunciare in tuta mimetica l'ultimo strabiliante missile uscito dall'arsenale e dalla retorica russi, il Burevstnik; ascoltando il capo di Stato maggiore, ... Come scrive msn.com
A House of Dynamite recensione: un gran film tra paranoia e minaccia nucleare - Nel nuovo film di Kathryn Bigelow, una minaccia nucleare di origine incerta minaccia la sicurezza degli Stati Uniti. cinema.everyeye.it scrive