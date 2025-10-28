-SPOILER ALERT - Questo articolo tratta molti temi del film A House of Dynamite - Ad aprile è uscito Warfare, un film di realismo estremo e, con ogni probabilità, tra i più stressanti mai visti da chiunque lo abbia guardato al cinema. Per sei mesi ha mantenuto il primato, prima di essere superato dal nuovo thriller sull’attacco nucleare firmato Kathryn Bigelow: A House of Dynamite, appena approdato su Netflix. Nel film, una giornata ordinaria nella Situation Room della Casa Bianca viene sconvolta dal lancio di quello che sembra essere un missile nucleare diretto verso gli Stati Uniti. I circa venti minuti che separano l’allarme dall’impatto vengono raccontati attraverso tre prospettive distinte, mentre osserviamo i funzionari dei vari livelli dell’infrastruttura difensiva americana alle prese con un dilemma cruciale: cosa possono e devono fare per prevenire o rispondere a un attacco di tale portata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A House of Dynamite solleva diverse domande ansiogene, ecco come risponde un esperto di armi nucleari