A House of Dynamite lite tra Kathryn Bigelow e il Pentagono | Il film è davvero così accurato?

Il governo degli Stati Uniti ha risposto in una nota alla ricostruzione raccontata nel film Netflix delle procedure di difesa dell'esercito americano in caso di attacco missilistico nucleare A House of Dynamite racconterebbe "una storia molto diversa" sulla capacità del governo statunitense di respingere un attacco nucleare rispetto a quanto suggeriscono i test condotti nel mondo reale, almeno secondo quanto sostiene un promemoria interno del governo ottenuto da Bloomberg. Il film Netflix, diretto da Kathryn Bigelow e scritto dallo sceneggiatore ed ex presidente di NBC News Noah Oppenheim, descrive come il governo degli Stati Uniti potrebbe reagire all'arrivo di un missile balistico nucleare diretto verso Chicago. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - A House of Dynamite, lite tra Kathryn Bigelow e il Pentagono: "Il film è davvero così accurato?"

