a guardar le stelle con la scienziata amalia ercoli finzi

Un’iniziativa pensata per i più piccoli, che unisce la meraviglia dell’ astronomia e del racconto al fascino della notte di Halloween. Venerdì dalle 20.30 alle 22.30, il civico osservatorio astronomico nel centro culturale Cascina Grande in via Togliatti aprirà le sue porte per l’evento “Incanto sotto le stelle, un viaggio tra racconti e firmamento con Amalia Ercoli Finzi “. "Siamo molto orgogliosi di ospitare ancora una volta a Rozzano una personalità del calibro della professoressa Ercoli Finzi – dichiara il sindaco Mattia Ferretti –. La sua presenza è un’occasione unica per avvicinare i bambini alla scienza in modo emozionante e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

