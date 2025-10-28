A Gianturco troppi capannoni con materiali infiammabili vicini alle case Il sindaco chiama il Prefetto

Il sindaco Manfredi scrive al Prefetto: "Subito un tavolo sul rischio ambientale a Gianturco". Assemblea di quartiere il 6 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Francesco Emilio Borrelli. . Incendio a Gianturco, ferito un vigile del fuoco. Borrelli (AVS) chiede chiarezza e misure urgenti. "Troppi roghi, è un danno incalcolabile per l'ambiente, la salute e l'economia. Necessario monitoraggio Arpac e più prevenzione. Un pl - facebook.com Vai su Facebook

Gianturco, preoccupazioni dopo il maxi-rogo: Manfredi chiede un tavolo sul rischio ambientale - La richiesta “nasce dalla preoccupazione dei cittadini di Gianturco per l’insistenza sul territorio di numerosi capannoni industriali contenenti materiale infiammabile” ... Da napolitoday.it

Incendi a Gianturco, Gaetano Manfredi richiede un tavolo sul rischio ambientale: «Per tutelare salute e sicurezza» - Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha richiesto, tramite una lettera indirizzata al Prefetto Michele Di Bari, l’istituzione di un tavolo sul rischio ambientale a Gianturco. msn.com scrive

Incendio a Gianturco, famiglie disperate: chieste tende da campo e lettera al prefetto - Sconforto e disperazione a Gianturco, nella zona orientale di Napoli, dove molte persone sono state sgomberate dopo il pesante incendio nel magazzino di via Santa Maria di Costantinopoli ... Riporta msn.com