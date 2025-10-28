A Gianturco troppi capannoni con materiali infiammabili vicini alle case Il sindaco chiama il Prefetto

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Manfredi scrive al Prefetto: "Subito un tavolo sul rischio ambientale a Gianturco". Assemblea di quartiere il 6 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gianturco, preoccupazioni dopo il maxi-rogo: Manfredi chiede un tavolo sul rischio ambientale - La richiesta “nasce dalla preoccupazione dei cittadini di Gianturco per l’insistenza sul territorio di numerosi capannoni industriali contenenti materiale infiammabile” ... Da napolitoday.it

gianturco troppi capannoni materialiIncendi a Gianturco, Gaetano Manfredi richiede un tavolo sul rischio ambientale: «Per tutelare salute e sicurezza» - Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha richiesto, tramite una lettera indirizzata al Prefetto Michele Di Bari, l’istituzione di un tavolo sul rischio ambientale a Gianturco. msn.com scrive

gianturco troppi capannoni materialiIncendio a Gianturco, famiglie disperate: chieste tende da campo e lettera al prefetto - Sconforto e disperazione a Gianturco, nella zona orientale di Napoli, dove molte persone sono state sgomberate dopo il pesante incendio nel magazzino di via Santa Maria di Costantinopoli ... Riporta msn.com

