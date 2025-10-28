A Gaza proiettano tra le macerie The voice of Hind Rajab | Per il cinema per le donne per la vita
The Voice of Hind Rajab, il film della regista tunisina Kaouther Ben Hania, premiato alla Mostra di Venezia dove è stato accolto da venti minuti di applausi, è stato proiettato a Gaza, tra le macerie. È il film con cui si apre il primo Gaza International Festival for Women’s Cinema. 🔗 Leggi su Fanpage.it
