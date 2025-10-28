A Galleria Toledo al via Progetto Beckett | un mese di spettacoli proiezioni anteprime e incontri

Napolitoday.it | 28 ott 2025

Da Shakespeare a Beckett. Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, per un mese si confronta con un altro gigante della letteratura mondiale: Samuel Beckett. Dal 31 ottobre al 23 novembre “Progetto Beckett”, a cura di Laura Angiulli e Gabriele Frasca.Reading, proiezioni, spettacoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

