A fuoco nave da crociera sul Nilo 60 italiani a bordo | Stanno bene

La Farnesina fa sapere che sta monitorando la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera «Empress» con a bordo circa 60 italiani che sarebbero in buone condizioni. Il ministro Antonio Tajani è informato e segue l’evoluzione. Gli italiani sono assistiti dai tour operator Corsini Viaggi e Travco Tours. I turisti della Corsini si trovano ora sulla nave Nile Crown. Invece il gruppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A fuoco nave da crociera sul Nilo, 60 italiani a bordo: "Stanno bene"

Approfondisci con queste news

A fuoco nave da crociera sul Nilo, paura per 60 italiani a bordo. La Farnesina: "Stanno bene" - La Farnesina fa sapere che sta monitorando la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera "Empress" con a bordo circa 60 italiani che sarebbero in buone condizioni. Segnala msn.com

Incendio a bordo di una nave sul Nilo: coinvolti turisti italiani, le loro condizioni - Incendio in una nave sul Nilo: paura a Luxor, turisti italiani in salvo mentre le autorità monitorano la situazione. notizie.it scrive

A fuoco nave da crociera sul Nilo con 60 italiani a bordo, sono tutti in buone condizioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo A fuoco nave da crociera sul Nilo con 60 italiani a bordo, sono tutti in buone condizioni ... Scrive tg24.sky.it