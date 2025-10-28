A Fiumicino la XXXII Best Woman

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – Torna a Fiumicino una delle manifestazioni più attese della corsa su strada: la Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, in programma domenica 7 dicembre 2025. Giunta alla sua 32ª edizione, la manifestazione è organizzata dall ’ASD Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Aeroporti di Roma, la società del Gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, conferma anche per quest’anno la collaborazione con l’iniziativa, che porterà il titolo di Trofeo Aeroporti di Roma, rafforzando così un legame basato sulla condivisione dei valori di sport, inclusione e comunità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it