A Como la piazza delle zucche | grande esposizione al mercato di Campagna Amica

Grande esposizione di zucche in arrivo venerdì 31 ottobre al Mercato di Campagna Amica di Como, in piazza Perretta. Per un giorno, i banchi degli agricoltori si vestiranno d’autunno per celebrare la stagione della zucca, regina delle tavole e simbolo di Halloween che in questi giorni anima la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

