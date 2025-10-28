a chennai la pioggia non si placa ancora niente incontri anche lucia bronzetti ferma

Da ieri il WTA 250 di Chennai tenta di prendere il via, e da ieri continua a ricevere un secco no da un cielo che di clemente non ha niente. Non è solo Lucia Bronzetti (sorteggiata contro la polacca Katarzyna Kawa) nei guai: ogni singolo match di primo turno deve ancora essere disputato. La situazione meteorologica non è stata semplice fino ad ora: pioggia praticamente senza sosta, dovuta in particolare al ciclone Montha. Questo si è prevalentemente diretto verso l’Andhra Pradesh, lo Stato federato indiano che si affaccia sul Golfo del Bengala. Sebbene siano diverse le centinaia di chilometri di distanza da Chennai, anche qui si sono sentiti alcuni effetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

