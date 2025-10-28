A Ceglie un finanziamento per il potenziamento degli Info-Point turistici

Brindisireport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - L’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica, guidata dal sindaco Angelo Palmisano, ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del Poc Puglia 20212027 – Turismo e ospitalità, destinato al potenziamento degli Info-Point turistici della rete regionale.Grazie a queste. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

NanoPhoria Bioscience raccoglie 83,5 milioni di euro in un finanziamento di Serie A per far progredire il trattamento dell’insufficienza cardiaca e potenziare la piattaforma ... - Il finanziamento di Serie A consentirà di far avanzare il candidato principale a per il trattamento dell’insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (HFrEF), fino al completamento dello ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ceglie Finanziamento Potenziamento Info