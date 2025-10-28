A Ceglie un finanziamento per il potenziamento degli Info-Point turistici
L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica, guidata dal sindaco Angelo Palmisano, ha ottenuto un importante finanziamento nell'ambito del Poc Puglia 20212027 – Turismo e ospitalità, destinato al potenziamento degli Info-Point turistici della rete regionale.
