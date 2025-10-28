A causa delle nuove direttive ministeriali le scuole non possono più gestire in autonomia i budget per i viaggi d' istruzione I dirigenti scolastici sono così costretti a riorganizzare i programmi delle uscite didattiche
C 'è una preoccupazione, non del tutta inaspettata, che sta rapidamente facendo il giro delle segreterie scolastiche e degli uffici di presidenza di tutta Italia: si tratta della programmazione delle gite scolastiche. Gli itinerari sognati dagli studenti, infatti, rischiano di rimanere sulla carta: le uscite didattiche potrebbero saltare o subire un drastico ridimensionamento. Il motivo? Non la mancanza di fondi, ma una fitta maglia di nuove disposizioni burocratiche e, soprattutto, un tetto di spesa che sta mettendo a dura prova la fantasia e l'entusiasmo degli istituti.
