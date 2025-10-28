A Capodistria nuovo polo logistico della francese Cma Cgm per lo stoccaggio di veicoli

Cma Cgm costruirà un polo logistico per lo stoccaggio di veicoli per l’importazione e l’esportazione nel porto di Capodistria. L’annuncio è stato dato a margine della visita di Emmanuel Macron in Slovenia. Lo riferisce il quotidiano online ShippingItaly. Il capo di stato francese era in visita. 🔗 Leggi su Triesteprima.it