A Capodistria nuovo polo logistico della francese Cma Cgm per lo stoccaggio di veicoli
Cma Cgm costruirà un polo logistico per lo stoccaggio di veicoli per l’importazione e l’esportazione nel porto di Capodistria. L’annuncio è stato dato a margine della visita di Emmanuel Macron in Slovenia. Lo riferisce il quotidiano online ShippingItaly. Il capo di stato francese era in visita. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
