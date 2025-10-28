a brescia il formaggio si scarta come un profumo e si ascolta in cuffia

Dimenticate i soliti taglieri: qui il piacere si apre in un packaging essenziale, con un QR code da scansionare e una collezione che parla a vista, gusto e udito. In Via X Giornate 14, tra Piazza Loggia e Piazza Vittoria, Biancoinsolito si presenta come una galleria d’arte più che una bottega. L’idea è di Ludovico Valsecchi, casaro di quarta generazione, che ha deciso di riscrivere il linguaggio del prodotto caseario — partendo proprio da ciò che l’industria tende a scartare. Difetti di forma, taglia o consistenza diventano cifra stilistica, trasformando i latticini fuori dai radar in piccole opere raccontate con un’estetica nuova e ricercata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

