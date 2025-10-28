A Barletta manifesti contro la candidatura di Domenico De Santis | Pd svende territorio Bat ai baresi

E' polemica nella Bat per alcuni manifesti contro la candidatura del barese Domenico De Santis tra le fila del Pd nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani.Nei giorni scorsi, a Barletta, sono spuntati alcuni manifesti in cui viene accusato il partito di aver “svenduto il territorio”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

