A Bari un hub dedicato alla New Space Economy | Deloitte inaugura NextOrbit
Un nuovo polo d’eccellenza dedicato alla New Space Economy sbarca a Bari. Deloitte ha inaugurato NextOrbit, il primo hub nazionale interamente dedicato alle imprese, startup e istituzioni che operano nel settore aerospaziale, con l’obiettivo di rafforzare la leadership italiana nello spazio e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bari investe nella cultura e nella bellezza, per valorizzare la propria storia e aprirsi al futuro. ? Un incontro dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale metropolitano Il Sindaco metropolitano Vito Leccese ha accolto la Soprintendente Archeologia, - facebook.com Vai su Facebook
Deloitte inaugura NextOrbit, a Bari un hub per space economy - Un hub dedicato a imprese, startup e istituzioni che operano nel campo della new space economy per consolidare la leadership italiana nel settore aerospaziale. Riporta ansa.it
Dalla Puglia a New York: volo diretto da giugno. Orari, giorni e dettagli - Dal prossimo giugno il volo diretto che partirà da Bari- quotidianodipuglia.it scrive
Diretto Bari-New York da giugno 2025: Neos volerà una volta a settimana fino al 15/10 - A partire dal prossimo 3 giugno e fino al 15 ottobre 2025, sarà disponibile una nuova opportunità di collegamento internazionale dall’aeroporto di Bari: la compagnia aerea Neos, parte del gruppo ... Riporta tg24.sky.it