A 88 anni risarcisce la donna che aveva preso di mira con baci calci e colpi di pistola | anziano prosciolto a Torino

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, il processo all’uomo di 88 anni accusato di stalking nei confronti di un’impiegata delle poste sulla cinquantina è terminato con una sentenza di non luogo a procedere. Alla scorsa udienza, la giudice Giulia Maccari aveva invitato la presunta vittima a valutare meglio la proposta di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

88 anni risarcisce donnaA 88 anni risarcisce la donna che aveva preso di mira con baci, calci e colpi di pistola: anziano prosciolto a Torino - A Torino, il processo all’uomo di 88 anni accusato di stalking nei confronti di un’impiegata delle poste sulla cinquantina è terminato con una sentenza di non luogo a procedere. Secondo torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: 88 Anni Risarcisce Donna