A 88 anni risarcisce la donna che aveva preso di mira con baci calci e colpi di pistola | anziano prosciolto a Torino

A Torino, il processo all’uomo di 88 anni accusato di stalking nei confronti di un’impiegata delle poste sulla cinquantina è terminato con una sentenza di non luogo a procedere. Alla scorsa udienza, la giudice Giulia Maccari aveva invitato la presunta vittima a valutare meglio la proposta di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

A 88 anni risarcisce la donna che aveva preso di mira con baci, calci e colpi di pistola: anziano prosciolto a Torino - A Torino, il processo all’uomo di 88 anni accusato di stalking nei confronti di un’impiegata delle poste sulla cinquantina è terminato con una sentenza di non luogo a procedere. Secondo torinotoday.it