8 miliardi di sterline per 20 Eurofighter | asse Turchia-Regno Unito sui caccia
La Turchia e il Regno Unito hanno perfezionato l’accordo per la fornitura di 20 caccia Eurofighter Typhoon. L’affare, dal valore di 8 miliardi di sterline (10,7 miliardi di dollari), concretizza un lungo inseguimento da parte di Ankara al caccia europeo adottato da Italia, Regno Unito, Germania e Spagna dopo che a luglio Berlino aveva rimosso l’ultimo veto rimanente sulla fornitura del velivolo. Per contratto, infatti, tutti e quattro gli Stati produttori del Typhoon, che in questi anni sta vivendo una seconda giovinezza, devono essere d’accordo per fornirlo ad attori esterni al loro perimetro. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
TASS (TELEGRAM) * «LA TURCHIA HA FIRMATO UN ACCORDO CON IL REGNO UNITO PER L’ACQUISTO DI 20 JET DA COMBATTIMENTO EUROFIGHTER TYPHOON PER 8 MILIARDI DI STERLINE» - X Vai su X
Il turismo cinematografico è una leva potente: il 90% dei potenziali turisti è interessato a visitare set famosi. L’iniziativa mira a rafforzare il settore, già valutato 74 miliardi di sterline . . #italianialondra #italiansinlondon #londononeradio #visitbritain - facebook.com Vai su Facebook
8 miliardi di sterline per 20 Eurofighter: asse Turchia-Regno Unito sui caccia - La Turchia e il Regno Unito hanno perfezionato l’accordo per la fornitura di 20 caccia Eurofighter Typhoon. Come scrive msn.com
Accordo con il Regno Unito, la Turchia acquista 20 Eurofighter per 8 miliardi di sterline - L’intesa ad Ankara siglata tra il premier Stamer e il presidente Erdogan, che vuole modernizzare l’aeronautica con i caccia prodotti dal consorzio europeo ... Da msn.com
Venti Eurofighter per la Turchia - La Turchia ordina al Regno Unito la fornitura di venti caccia bombardieri Eurofighter Typhoon che saranno allestiti da BAE Systems ... Secondo aresdifesa.it