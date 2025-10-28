La Turchia e il Regno Unito hanno perfezionato l’accordo per la fornitura di 20 caccia Eurofighter Typhoon. L’affare, dal valore di 8 miliardi di sterline (10,7 miliardi di dollari), concretizza un lungo inseguimento da parte di Ankara al caccia europeo adottato da Italia, Regno Unito, Germania e Spagna dopo che a luglio Berlino aveva rimosso l’ultimo veto rimanente sulla fornitura del velivolo. Per contratto, infatti, tutti e quattro gli Stati produttori del Typhoon, che in questi anni sta vivendo una seconda giovinezza, devono essere d’accordo per fornirlo ad attori esterni al loro perimetro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 8 miliardi di sterline per 20 Eurofighter: asse Turchia-Regno Unito sui caccia