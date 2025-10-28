69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al pianoforte al Pollini Eric Lu
Eric Luc, il vincitore del concorso pianistico F. Chopin di Varsavia 2025, una delle più antiche e prestigiose competizioni pianistiche internazionali, sarà ospite della 69a Stagione degli Amici della Musica di Padova, martedì 4 novembre, alle alle ore 20.15 all’Auditorium Pollini di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si apre martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 la Stagione Concertistica del Teatro Comunale di Modena! Sul palcoscenico la Savaria Symphony Orchestra e la pianista Anna Fedorova, dirette da Kálmán Szennai. Il programma, dedicato al romanticism - facebook.com Vai su Facebook
Duo pianistico Canino Ballista - evento consigliato da Il Bo Live, il magazine ufficiale dell’Università di Padova. Scrive ilbolive.unipd.it
Domani prende il via la stagione concertistica degli Amici della Musica - Quella che prende il via domani è l’edizione numero 29 della stagione concertistica degli Amici della Musica che, grazie alla direzione artistica del Maestro Francesco Di Rosa (primo oboe ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
“Contrappunti” da incanto: presentata ad Ancona la stagione concertistica degli Amici della Musica: otto appuntamenti - Con un concerto offerto alla cittadinanza ad Ancona, al Ridotto delle Muse, la Società Amici della Musica Guido Michelli ha presentato il cartellone della stagione 2024- Si legge su corriereadriatico.it