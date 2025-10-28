69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al pianoforte al Pollini Eric Lu

Eric Luc, il vincitore del concorso pianistico F. Chopin di Varsavia 2025, una delle più antiche e prestigiose competizioni pianistiche internazionali, sarà ospite della 69a Stagione degli Amici della Musica di Padova, martedì 4 novembre, alle alle ore 20.15 all’Auditorium Pollini di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

