600mila persone evacuate L’uragano Melissa fa paura | è la tempesta più potente mai registrata
L’ uragano Melissa ha toccato terra in Giamaica con raffiche prossime ai 300 kmh, come annunciato dal National Hurricane Center. Classificato inizialmente come categoria 5, è tra gli eventi più violenti registrati nell’ Atlantico e ha impattato nel sud-ovest dell’isola, all’altezza di New Hope. Le autorità hanno invitato residenti e turisti a cercare riparo nei rifugi e a non uscire: oltre un terzo del Paese risulta già senza corrente. Il ministro Desmond McKenzie ha richiamato tutti alla massima prudenza: “Non si può scommettere contro Melissa, è una scommessa che non possiamo vincere”. Superato l’arcipelago, l’occhio del ciclone ha lasciato la Giamaica puntando verso Cuba. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
