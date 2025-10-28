45enne stacca la corrente all' ex a Catania poi il terrore tra botte e minacce | Ti macino la testa
Arrestato a Catania un 45enne per atti persecutori: minacce e violenza all’ex compagna nonostante le misure cautelari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
45enne stacca la corrente all'ex a Catania, poi il terrore tra botte e minacce: "Ti macino la testa" - Arrestato a Catania un 45enne per atti persecutori: minacce e violenza all’ex compagna nonostante le misure cautelari. Riporta virgilio.it