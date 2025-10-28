4 Novembre festa dell’Unità nazionale e giornata delle forze amate Le celebrazioni a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 28 ottobre 2025 – La manifestazione inizierà alle 8,30 con la celebrazione della Santa messa nella chiesa di San Lorenzo in piazza Masaccio per concludersi alle 10,15 con la deposizione di una corona al monumento ai caduti in Lungarno Don Minzoni e la commemorazione ufficiale Il 4 novembre rappresenta una delle date più significative della storia italiana. In quel giorno del 1918, con l’entrata in vigore dell’armistizio firmato a Villa Giusti nei pressi di Padova, si concluse la Prima Guerra Mondiale e l’Italia completò il suo percorso di unificazione nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 4 Novembre, festa dell’Unità nazionale e giornata delle forze amate. Le celebrazioni a San Giovanni Valdarno

