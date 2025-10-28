35enne accoltellato a Palermo in via Chiavettieri individuato l' autore dell' agguato | è un ragazzo di 19 anni

Un 19enne è stato denunciato per accoltellamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo un'aggressione in via Chiavettieri.

