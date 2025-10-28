30 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 30 ottobre è il 303° giorno, alla fine dell’anno mancano 62 giorni.Santi del giorno: San Germano di Capua (Vescovo)Proverbio del giorno: Castagne e vino nuovo culo mio ora ti provo.Oroscopo del 30 ottobre 2025 – GiovedìLe previsioni dell’Intelligenza Artificiale: amore, lavoro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

L' per oggi martedì 28 ottobre #oroscopo #luciaarena - facebook.com Vai su Facebook

L'oroscopo del 30 ottobre: Cancro molto nervoso, Bilancia romantica - Il Toro vivrà un dialogo costruttivo con gli amici, il Leone potrà cogliere delle soddisfazioni e per l’Acquario si apre un momento positivo ... Secondo it.blastingnews.com

Martedì 28 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Simone (Apostolo), protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname. Da trevisotoday.it

L'oroscopo della fortuna del 30 ottobre 2025: un vortice di eventi positivi per l'Acquario - Secondo l’oroscopo della fortuna del 30 ottobre 2025 l' Acquario è il protagonista di una giornata vivace e piena di incontri fortunati. Riporta it.blastingnews.com