3° Rally Città di Scandicci

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima settimana di iscrizioni aperte al -Colli Fiorentini, la gara organizzata da Reggello Motor Sport, in collaborazione con l’Automobile Club Firenze, in programma per l’8 e 9 novembre.Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 31 ottobre e già si registrano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Rally di Scandicci, dominio dei 'senior' - La vittoria è andata al milanese Mauro Miele, ex pilota di motocross nonché Campione del Mondo rally “master” nel 2021, insieme ... Si legge su lanazione.it

Rally Città di Scandicci. Due giornate a tutto gas - La gara organizzata da Reggello Motor Sport, in collaborazione con l’Automobile Club Firenze, iscritta al calendario ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 3176 Rally Citt224 Scandicci