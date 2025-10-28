28 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 28 ottobre è il 301° giorno dell’anno, alla fine mancano 64 giorni.Santi del giorno: San Simone (Apostolo), protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname.Proverbio del giorno: Per San Simone il galletto si fa cappone.Oroscopo del 28 ottobre 2025 – MartedìLe previsioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

