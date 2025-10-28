28 ottobre Madonna di Capocroce | il miracolo che mise in fuga i saccheggiatori stranieri
L'intervento della Madonna di Capocroce si rivelò decisivo, molti secoli fa, per mettere in fuga un'orda di invasori pronta ad accanirsi contro una cittadina indifesa. La Vergine apparve e subito gli aggressori si dileguarono. La devozione alla Madonna di Capocroce risale a quanto accaduto nel 1527, nel momento in cui i lanzichenecchi luterani, soldati mercenari.
