Firenze, 28 ottobre 2025 – Fino alla metà del secolo scorso, il 28 ottobre si festeggiava a Firenze la Fiera di San Simone, che si teneva nell’omonima piazza. Si vendevano e cucinavano i tipici prodotti autunnali, come le castagne e il vino nuovo. Il motto della festa era infatti: “Per San Simone ballotte e vin novo”. Veniva acceso un grande fuoco dove si bollivano e si arrostivano le castagne e si preparavano specialità come la ‘pattona’, e il migliaccio, condito con l’uvetta e il ramerino. È stata a lungo una giornata importante e molto attesa per ringraziare per il buon raccolto. Del resto castagne e novello rappresentavano nutrimenti di base immancabili sulle tavole toscane, facilmente reperibili anche per le famiglie più numerose e povere, oltre che molto energetici che servivano al duro lavoro dei campi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 28 ottobre, il giorno della Fiera di San Simone: la festa fiorentina dimenticata