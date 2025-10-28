28 ottobre ecco l’oroscopo del giorno per noi maschietti!
La giornata di oggi si apre con un cielo intenso e sfidante: la Luna in Capricorno spinge verso concretezza, obiettivi chiari e disciplina, mentre Venere e Marte in tensione accendono dinamiche emotive e passioni complicate. L'oroscopo del giorno chiede lucidità e autocontrollo: gli uomini più centrati riusciranno a trasformare la pressione in forza, l'impulso in visione strategica.? Ariete La voglia di agire è forte, ma il rischio è di spingere troppo. Modera i toni sul lavoro, soprattutto con figure di autorità. In amore, ascolta più di quanto parli.? Focus Uomo: Agire con intelligenza.? Toro Le stelle ti invitano
