23enne muore incastrato in macchinario

19.25 Un 23enne è morto mentre lavorava nei campi a Cavriana, nel Mantovano. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo. Inutili i soccorsi del 118, con ambulanza ed elisoccorso. Sul luogo sono intervenuti i tecnici del servizio di prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it