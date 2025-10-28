10 serie tv simili a Lazarus che devi assolutamente vedere

Creata da Harlan Coben e Danny Brocklehurst, la serie Prime Video Lazarus ci presenta lo psichiatra forense Joel “Laz” Lazarus ( Sam Claflin ), la cui vita è immersa in una complessa rete di morte, oscurità e segreti. Quando scopre il suicidio di suo padre, lo psichiatra Jonathan Lazarus ( Bill Nighy ), la vita del protagonista viene sconvolta. È anche profondamente turbato dalla morte irrisolta di sua sorella Sutton (Eloise Little), morta quasi 25 anni prima. Ha inquietanti visioni del suo omicidio da parte di un aggressore sconosciuto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Scopri altri approfondimenti

3 anni dopo, avversari uguali in Serie A, una trasferta in Olanda in Champions, date simili, ma risultati diametralmente opposti. L'esito di questi 3 match deve preoccupare il Napoli o può essere la giusta sveglia per ripartire a sognare in grande? #napoli #seri - facebook.com Vai su Facebook

Le 10 serie TV da vedere assolutamente - Le vicende lavorative e personali dei medici di Seattle raccontate in Grey's Anatomy sono tra le più viste e seguite della storia delle serie TV. Scrive esquire.com

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney+ nella settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 - Ecco le serie tv più viste, amate e veramente imperdibili delle principali piattaforme streaming. Segnala libero.it

Non solo The Four Seasons: 5 Serie TV simili dove location e stagioni contano - Netflix ha presentato al suo pubblico The Four Seasons, la cui storia è ambientata in stagioni e location diverse a seconda degli episodi. Scrive comingsoon.it