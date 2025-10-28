1 maggio Governo promette sicurezza sul lavoro ma estende alternanza scuola-lavoro ai 15enni
Il governo Meloni assicura di voler tutelare la sicurezza dei lavoratori, ma dal decreto Pnrr-Scuola all'esame del Senato arriva la norma che anticipa per gli studenti di appena quindici anni la possibilità di effettuare l'alternanza scuola-lavoro. Furiose le opposizioni che chiedono di ritirare la norma ritenuta pericolosa per la sicurezza dei ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
