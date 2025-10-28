? LIVE! Atalanta-Milan tutti gli aggiornamenti in diretta

Atalanta-Milan (calcio d’inizio 20:45). Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric A disp. Rossi, Sportiello, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Zalewski, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Scamacca, Krstovic. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. Arbitro: Doveri (sez. di Roma 1) Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Milan, tutti gli aggiornamenti in diretta

