? LIVE! Atalanta-Milan 1-1 | Lookman pareggia al 35?
Atalanta-Milan 1-1. Marcatori: 4? Ricci, 35? Lookman Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon (20? Brescianini), Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric A disp. Rossi, Sportiello, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Zalewski, Musah, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Scamacca, Krstovic. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. Arbitro: Doveri (sez. di Roma 1) Ammoniti: Gimenez, Espulsi: – Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
