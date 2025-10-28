? LIVE! Atalanta-Milan 1-1 | inizia il secondo tempo
Atalanta-Milan 1-1. Marcatori: 4? Ricci, 35? Lookman Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon (20? Brescianini), Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric A disp. Rossi, Sportiello, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Zalewski, Musah, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Scamacca, Krstovic. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao (46? Nkunku). All. Allegri A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek. Arbitro: Doveri (sez. di Roma 1) Ammoniti: Gimenez, Espulsi: – Note: spettatori: 23.
