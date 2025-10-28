? LIVE! Atalanta-Milan 0-1 | Ricci la sblocca al 4?

Bergamonews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Milan 0-1. Marcatori: 4? Ricci Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric A disp. Rossi, Sportiello, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Zalewski, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Scamacca, Krstovic. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. Arbitro: Doveri (sez. di Roma 1) Ammoniti: Gimenez, Espulsi: – Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

live atalanta milan 0 1 ricci la sblocca al 4

© Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Milan 0-1: Ricci la sblocca al 4?

Approfondisci con queste news

live atalanta milan 0Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo il pareggio casalingo contro il Pisa, il Milan vuole riprendere la rincorsa al primo posto in classifica e affronta una trasferta complicata, a Bergamo, contro l'Atalanta. Lo riporta sport.sky.it

live atalanta milan 0LIVE Atalanta-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Gol Di Ricci Spacca Atalanta-Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it

live atalanta milan 0Atalanta-Milan (0-0): inizia la partita... - Le squadre sono schierate in campo, manca davvero poco al fischio d'inizio dell'arbitro Doveri: l'Atalanta giocherà ... Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atalanta Milan 0