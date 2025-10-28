? Ascolti TV di Lunedì 27 Ottobre 2025 | Blanca Vs Grande Fratello

Lawebstar.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta Vs Grande Fratello? Prime Time: Trionfo di Blanca (Rai 1) Gli ascolti tv di lunedì 27 ottobre 2025, vedono la sfida tra Rai 1 e Canale 5. La fiction “Blanca”, con i suoi nuovi episodi, ha appassionato 3.884.000 spettatori, ottenendo uno share eccezionale del 24.3% . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

ascolti tv di luned236 27 ottobre 2025 blanca vs grande fratello

© Lawebstar.it - ? Ascolti TV di Lunedì 27 Ottobre 2025: Blanca Vs Grande Fratello

Altre letture consigliate

ascolti tv luned236 27Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Scrive libero.it

ascolti tv luned236 27Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra la fiction Blanca 3 e il reality Grande Fratello. Secondo fanpage.it

ascolti tv luned236 27Ascolti tv del 27 ottobre, Blanca inarrivabile e De Martino in bilico - “Affari Tuoi” trema davanti a “La Ruota della Fortuna”: chi vince gli ascolti? Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 27