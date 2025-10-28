? Ascolti TV di Lunedì 27 Ottobre 2025 | Blanca Vs Grande Fratello

La fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta Vs Grande Fratello? Prime Time: Trionfo di Blanca (Rai 1) Gli ascolti tv di lunedì 27 ottobre 2025, vedono la sfida tra Rai 1 e Canale 5. La fiction “Blanca”, con i suoi nuovi episodi, ha appassionato 3.884.000 spettatori, ottenendo uno share eccezionale del 24.3% . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Ascolti TV di Lunedì 27 Ottobre 2025: Blanca Vs Grande Fratello

Altre letture consigliate

#AscoltiTV | Lunedì 20 Ottobre 2025. #Blanca domina (23.9%), #GrandeFratello non va (14.2%). De Martino 23.2% vs Scotti 25% Tutti i dati - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo record di ascolti per #Foodish! Il programma che con @Jbastianich ricerca le nuove tendenze nel mondo del food, ieri ha registrato una media di 677k spettatori con il 3,34% di share! Grazie! ? #Foodish dal lunedì al venerdì alle 20:30 su @TV8it U - X Vai su X

Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Scrive libero.it

Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra la fiction Blanca 3 e il reality Grande Fratello. Secondo fanpage.it

Ascolti tv del 27 ottobre, Blanca inarrivabile e De Martino in bilico - “Affari Tuoi” trema davanti a “La Ruota della Fortuna”: chi vince gli ascolti? Si legge su dilei.it