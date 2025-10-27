Zverev shock su Sinner | Hai rotto le p***e a tutti!

Una finale intensa, un sorriso sincero e una battuta che ha fatto il giro del mondo. Dopo la sconfitta a Vienna, Alexander Zverev ha scelto l’ironia per stemperare la tensione e rendere omaggio al rivale di sempre, Jannik Sinner. Il tedesco, pur uscendo sconfitto, ha dimostrato eleganza e autoironia durante la premiazione, regalando al pubblico uno dei momenti più virali del torneo. Con lo stadio in silenzio e i riflettori puntati su di lui, Zverev ha iniziato con tono serio, per poi spiazzare tutti con una frase che ha scatenato le risate generali. Un siparietto diventato virale. Zverev si è rivolto a Sinner: “Prima di tutto, vorrei iniziare con un argomento molto spiacevole: Jannik, stai rompendo le palle a tutti i giocatori da due anni!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

