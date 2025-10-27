Firenze, 27 ottobre 2025 – Zucche colorate, piccoli mostriciattoli in maschera, profumo di dolci e un pizzico di magia: venerdì 31 ottobre a partire dalle 17 il primo piano del Mercato Centrale Firenze si trasforma in un luogo incantato per festeggiare Halloween con un pomeriggio di creatività e divertimento dedicato ai più piccoli. Tra risate e pennellate, i bambini – a partire dai 4 anni – potranno partecipare a un laboratorio gratuito per dipingere e decorare la propria zucca di Halloween, guidati da Selene Baldi della Bottega del Vegano & Vegetariano, che con fantasia e sensibilità accompagnerà i piccoli artisti nella creazione delle loro opere “mostruosamente” colorate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zucche, dolcetti e risate: Halloween da paura al Mercato Centrale Firenze