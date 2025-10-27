Ziello denuncia un danno ai cavi elettrici dell' abitazione di famiglia | scatta la solidarietà
"Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l'elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l'impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l'infrastruttura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Due veronesi in ospedale. Conti: «Garantire la sicurezza». Ziello: «La Prefetta si dimetta» - facebook.com Vai su Facebook
La denuncia del deputato Ziello: “Manomessa l’elettricità di casa a colpi di arma da fuoco” - “Mi auguro che si tratti di una pura casualità compiuta dal gesto sconsiderato di un folle” ... Lo riporta msn.com