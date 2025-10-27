Ziello denuncia un danno ai cavi elettrici dell' abitazione di famiglia | scatta la solidarietà

Pisatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l'elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l'impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l'infrastruttura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ziello denuncia danno caviLa denuncia del deputato Ziello: “Manomessa l’elettricità di casa a colpi di arma da fuoco” - “Mi auguro che si tratti di una pura casualità compiuta dal gesto sconsiderato di un folle” ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ziello Denuncia Danno Cavi