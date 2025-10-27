Zidane Juve la suggestione per il post Tudor fa scatenare i tifosi | arriva già una secca risposta sul possibile ritorno del francese Ultime

Zidane Juve, la suggestione per il post Tudor fa scatenare i tifosi: tutti gli aggiornamenti sul possibile nuovo allenatore. Un sogno proibito, un nome che accende la fantasia dei tifosi ma che è destinato a rimanere tale. Nel pieno del casting per il dopo-Tudor, con i nomi di Spalletti e Palladino in pole position, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha spento sul nascere la suggestione più romantica: Zinedine Zidane non sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato al culmine di una crisi nerissima, la panchina bianconera fa gola a molti. Il nome di “Zizou”, amatissimo ex giocatore, è tornato inevitabilmente a circolare tra le speranze del popolo juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zidane Juve, la suggestione per il post Tudor fa scatenare i tifosi: arriva già una secca risposta sul possibile ritorno del francese. Ultime

