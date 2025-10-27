Zelensky punta al Cremlino | decine di droni lanciati verso Mosca
Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con decine di droni lanciati verso Mosca e nuovi bombardamenti russi nella regione ucraina di Sumy. Secondo il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, le forze di difesa aerea hanno intercettato numerosi droni ucraini diretti verso la città, mentre il governatore Dmitry Milyaev ha confermato che 30 velivoli sono stati abbattuti nella notte. «Durante le operazioni di combattimento per proteggere lo spazio aereo della nostra regione, le unità del Ministero della Difesa russo hanno distrutto 30 droni ucraini. Non ci sono state vittime né danni a edifici o infrastrutture», ha scritto su Telegram. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buongiorno da Agorà. Scontro tra Trump e Putin sulle sanzioni alla Russia. Zelensky chiede armi all’Europa e apre ai negoziati. Israele punta alla Cisgiordania, gli USA bloccano. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com Vai su Facebook
Crolla l’export di grano ucraino. Zelensky ora punta a vendere armi https://analisidifesa.it/2025/10/crolla-lexport-di-grano-ucraino-zelensky-ora-punta-a-vendere-armi/… - X Vai su X
Ucraina, ora Zelensky mira al Cremlino: "Abbattuti 30 droni diretti a Mosca" - Decine di droni ucraini diretti verso Mosca sono stati intercettati dalle forze di difesa aerea russe. Segnala affaritaliani.it
Guerra Russia Ucraina. Ft: Trump a Zelensky: "Cedi il Donbass o sarai distrutto" - Durante l'incontro alla Casa Bianca tra il leader Usa e quello Ucraino, Trump avrebbe esortato Zelensky ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin ... Come scrive tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Zelensky: "Non useremo Tomahawk contro civili". Cremlino: "Escalation" - La richiesta, pressante, è sempre quella: più sistemi di difesa antiaerea e più missili, con un'attenzione ... Si legge su tg24.sky.it