Zelensky punta al Cremlino | decine di droni lanciati verso Mosca

Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con decine di droni lanciati verso Mosca e nuovi bombardamenti russi nella regione ucraina di Sumy. Secondo il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, le forze di difesa aerea hanno intercettato numerosi droni ucraini diretti verso la città, mentre il governatore Dmitry Milyaev ha confermato che 30 velivoli sono stati abbattuti nella notte. «Durante le operazioni di combattimento per proteggere lo spazio aereo della nostra regione, le unità del Ministero della Difesa russo hanno distrutto 30 droni ucraini. Non ci sono state vittime né danni a edifici o infrastrutture», ha scritto su Telegram.

