Zazzaroni sbotta | La Marotta League una ca***ta mondiale! Lui e Conte non si sopportano dai tempi della Juve Battibecco tra Bergomi e del Piero? Ecco chi ha ragione secondo me

Inter News 24 Il noto giornalista Ivan Zazzaroni si è espresso così sulla lite tra Marotta e Conte e su quella in tv tra Bergomi e del Piero. Ospite al podcast Numer1, il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto così sui temi di Napoli Inter. MAROTTA CONTRO CONTE – « Marotta e Conte non si sopportano, storicamente. Dai tempi della Juve ma con un passaggio all’Inter incredibile. Che abbia inciso e l’abbia indirizzata. Dopo l’1-0 c’è stata la traversa, il palo, forse un po’ l’equilibrio sì ma poi nel secondo tempo non hai reagito e la tua squadra era nervosa. Il rigore, come dice il sommo Max Allegri, se ti danno quel rigore te lo prendi, se non te lo danno ti incazzi ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni sbotta: «La Marotta League una ca***ta mondiale! Lui e Conte non si sopportano dai tempi della Juve. Battibecco tra Bergomi e del Piero? Ecco chi ha ragione secondo me»

